Moorea : un stage de perfectionnement aux techniques de formation

PIHAENA, 7 avril 2017 - Un stage de Formation Initiale de Formateur (FIF) a été dispensé en faveur d’enseignants et de conseillers pédagogiques exerçant dans des écoles primaires publiques de la Polynésie Française ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.



Ce stage de formation s'est tenu à Pihaena, du samedi 1er avril au jeudi 6 avril derniers. Tous les participants ont réussi avec brio cette formation qui les rend apte, désormais, accompagner pédagogiquement des animateurs pour des rencontres sportives scolaires de l'Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré. L'USEP, dont la représentation nationale est à l'initiative de cette session de formation.



Parmi les 18 stagiaires inscrits, figuraient des enseignants ainsi que des conseillers pédagogiques exerçant en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.



L’USEP intervient au sein des écoles primaires publiques pour promouvoir la pratique des activités sportives tout en véhiculant des valeurs humaines telles que la solidarité, l’humilité ou la solidarité.



L’objectif de cette session FIF était d’une part de faire mieux connaitre le mouvement USEP aux stagiaires et d’autre part, de leur apporter des techniques d’animations pour qu’ils puissent, par la suite, organiser des formations USEP en faveur des animateurs des écoles.



Ces derniers, qu’ils soient enseignants ou parents d’élèves, seront amenés à encadrer les élèves lors des grandes manifestations tels que rencontres sportives inter-écoles.



L’USEP Polynésie fédère 86 établissements scolaires du premier degré sur le territoire.



L’organisme espère, grâce à ses nouveaux formateurs FIF, organiser plus de formations en faveurs notamment des enseignants et des parents d’élèves dans les différents secteurs de la Polynésie Française.



" Notre but serait d’avoir plus d’animateurs lors des événements sportifs scolaires. Nous voudrions aussi que les parents viennent désormais participer en tant qu’encadrant actif, et non plus en tant que simple accompagnateur ", explique Phillipe Changue, formateur national USEP.