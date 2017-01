Moorea : quatre courses de marathon prévues le 25 mars

kids run

d'être le relais de la candidature du Tahiti-Moorea Marathon au championnat des Oceania 2017

un mesurage par un officiel de la Fédération internationale d’athlétisme est prévu pour l’édition 2018. Ceci permettra à la course de rentrer dans le circuit proposé par l’Association internationale des courses de distance qui exige à ce que le parcours soit officiellement mesuré de cette manière. C’est la FAPF qui effectuera cette mesure en 2017, ce qui permettra tout à fait au parcours d’avoir une distance conforme et officielle

séjours dans les îles

Le calendrier 2017 pour les nouvelles courses à pied organisées par l'association Moorea Events est en cours. Pour ce début d'année, le premier événement à ouvrir le bal est le Tahiti-Moorea Marathon, le 25 mars prochain. Ce grand événement réuni quatre courses : le marathon (plus de 42 km), le semi-marathon (21 km), la color run (4,5 km) et la "" (1 000 à 1 500 m).Les départs de toutes les courses se feront de la plage de Temae, les parcours restent inchangés à ceux empruntés l'an dernier.Faire découvrir les merveilleux paysages qu'offre l'île sœur reste l'objectif principal du comité organisateur.L'association Moorea Events attend plus de 2 000 participants pour ces événements, dont une trentaine de coureurs internationaux. Selon le comité, la Fédération d'athlétisme de Polynésie (FAPF) se chargera "".D'ailleurs, "", indique le communiqué de présentation de l'événement.Ces courses permettent également de faire la promotion de nos îles, puisque selon les organisateurs, les participants effectuent des "".Pour toutes informations concernant le Tahiti-Moorea Marathon, rendez-vous sur le site www.mooreamarathon.com , ou sur la page facebook Moorea Marathon