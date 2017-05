Moorea : dépistage du diabète le 27 mai

MOOREA, le 16 mai 2017. Le Rotary Club de Moorea organise une opération gratuite de dépistage du diabète le samedi 27 mai sur deux sites de Moorea :



- Parking de Champion à Toa

- Parking du Super U à Ure



Les tests de dépistage seront réalisés de 8 h 00 à 12 h 00 par des équipes du Rotary Club de Moorea avec le concours du Docteur Dominique Barraillé et d'une équipe de deux infirmiers sur les sites de Toa et de Super U.



Ces tests sont gratuits et les résultats immédiats. La masse pondérale sera calculée et la tension contrôlée.



Le diabète constitue un fléau en Polynésie et touche aussi bien les jeunes Polynésiens que les seniors. Il est important de détecter très tôt cette pathologie afin d'apporter au malade les soins nécessaires et contribuer à préserver sa santé.