Moorea : baisse de la pression de l'eau à Maharepa

MOOREA, le 16/09/2017 - La Polynésienne des Eaux informe dans un communiqué qu'un problème est survenu sur le réseau de distribution entre Maharepa et Paopao. Un problème qui nécessitera une baisse de pression au moins jusqu'à lundi.



Une perturbation majeure a lieu actuellement sur la distribution en eau sur le secteur compris entre le Pk 5,5 à Maharepa jusqu'au Pk 9 à Paopao, suite à un incident technique sur le forage de Maharepa, provoquant ainsi une baisse de pression qui pourrait durer jusqu'à lundi.



Nous prions nos abonnés de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et mettons tout en oeuvre pour revenir à une situation normale au plus tôt.



Pour tout complément d'information, vous pouvez joindre notre service d'astreinte au numéro suivant : 87795982.