Moorea: Les commerçants s’unissent pour créer une nouvelle dynamique sur l’île sœur

L’initiative est née du constat selon lequel les habitants de Moorea préfèrent se rendre à Tahiti et s’acquitter au passage d’un ticket de bateau pour faire leurs courses ou participer à des événements commerciaux alors qu’ils pourraient très bien faire leurs emplettes localement. Pour que les plus petits commerçants puissent continuer de vivre et que la vie commerciale ne s’éteigne pas, il fallait donc agir afin d’apporter un nouveau souffle à la dynamique économique de l’île sœur.

« A Haapiti, un projet de plage publique verra le jour très prochainement, ce qui fera vivre les commerçants de cette zone et nous pourrions organiser des animations poursuit William Estall, Président de l’Union des commerçants du secteur de Tiahura. Notre association a été créée initialement pour palier à un problème d’insécurité à Haapiti et c’est chose faite. Nous avons même investi dans un kiosque d’information. Désormais nous allons nous atteler à mettre en place des animations qui profiteront aussi à nos touristes avec le concours du Gie Moorea Legend. »



Pour la période de la Fête des Mères, des Offres Spéciales attendent la clientèle de Moorea dans les commerces, les hôtels, restaurants, etc…Tout y est pour une Fête des Mères réussie.



Une animation pour la période du Heiva est en étude.