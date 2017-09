Montez votre start-up en quatre heures avec le PRISM

Julien de Sousa, concepteur de programme de formation à l'innovation

"N'importe qui peut venir, il suffit d'avoir envie de se lancer dans l'entreprenariat !"



Que vont faire ceux qui viendront à l'atelier du 28 septembre au matin ?

Ce sera un atelier pour favoriser l'émergence des start-up, organisé par le PRISM, l'incubateur de start-up de la CCISM, où n'importe quel habitant de la Polynésie française pourra venir pour s'entrainer à monter une équipe et lancer un concept de start-up. N'importe qui peut venir, que l'on ait ou pas une idée d'entreprise, que l'on soit diplômé ou non, que l'on sache coder ou pas… Il suffit d'avoir envie de se lancer dans l'entreprenariat ! Et même si on ne lance pas son entreprise derrière, ce sera un moment intéressant pour découvrir des méthodes d'innovation, comment créer un concept complet en quelques heures, être dans l'action et pas seulement dans la réflexion, comment se challenger (NDLR : se mettre au défi) auprès d'autres personnes, monter une équipe avec des gens que l'on ne connait pas et collaborer…



Donc comment on monte un projet en quatre heures ?

Il y a une petite recette, et il y aura différentes étapes à suivre. Moi je vais simplement animer cette séance de travail et laisser les gens travailler. La première étape est d'abord de se concentrer sur un problème pour lequel il n'y a pas encore de solution. Un problème, par exemple, ça pourrait être se dire "il y a beaucoup de bouchons à Tahiti, comment on peut faire pour les limiter ?" Une des étapes primordiales se sera de bien comprendre ce problème : il vient d'où, quels sont les besoins, quelles sont les tensions, les contradictions du système, quelles sont les attentes des utilisateurs qui sont confrontés à ce problème… Une des première phase sera donc de creuser ce problème, regarder les solutions existantes aujourd'hui, parler aux utilisateurs potentiels.



La deuxième phase, ce sera de la créativité. Toutes les idées, même les plus folles, qui vous passent par la tête, seront notées. Ce n'est pas encore de la qualité, mais de la quantité. On cherche même la divergence, les idées folles. Là, il y a des post-it qui volent dans tous les sens.



Ensuite on entre dans une phase de convergence où on conceptualise le projet. Là on entre dans du beaucoup plus concret, et il va falloir élaguer et faire des choix. C'est là que l'on crée le concept, et pour arriver à le définir on va l'expérimenter sous forme de story-board. On fait une bande dessinée pour se rendre compte des étapes principales par lesquelles passeront ceux qui vont utiliser la solution imaginée, toutes les étapes-clés jusqu'au résultat final. Une fois que cette solution est prête, on la présente sous forme de pitch aux autres équipes.



Et si on avait plus que 4hpour développer un projet, quelles seraient les différences ?

Avec plus de temps, on peut aller rencontrer les gens, se déplacer physiquement. Pour les bouchons, on pourrait aller voir des automobilistes, mais aussi des agents de la circulation, des experts en urbanisme, les administrations, les entreprises de transport… Juste pour recueillir des témoignages et des informations qui vont nous permettre de bien comprendre les besoins et les difficultés des utilisateurs. Bien comprendre les besoins doit être l'étape la plus longue avant de pouvoir passer à l'étape de la créativité. Ensuite, pour monter la structure, venez au Prism et à la CCISM pour avoir de l'aide !



Comment s'inscrire à l'atelier SenseFiction

L'atelier est gratuit mais n'a que 40 places disponibles. Inscrivez-vous sur le site de la CCISM ou sur la page Facebook de son incubateur, "PRISM Tahiti".