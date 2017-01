Monoï de Tahiti : un avenir à éclaircir

En parallèle de ce GIE, une autre entité a été créée : le cluster Tahiti cosmetic. La présidente est la gérante de Rau Hotu, Tetautiare Pere Toomaru. Contrairement au GIE, cette structure n'entend pas continuer les actions du GIMT, avec lequel Tetautiare était en profond désaccord. "Nous souhaitons investir dans la recherche, le développement et l'innovation. Le cluster permet de regrouper plusieurs secteurs et de travailler ensemble, c'est ce que nous souhaitons faire."



La présidente est dans l'attente d'une rencontre avec son ministère de tutelle. Le cluster lui présentera ses projets pour les mois à venir. "Nous souhaitons ainsi fixer un contrat d'objectifs avec le ministre s'il souhaite soutenir le cluster. Nous aimerions aussi savoir si la taxe est maintenue ou non et s'il reste des fonds à investir, venant de l'ancien GIMT. Nous attendons donc."



De son côté, le président du GIE, Olivier Touboul attend beaucoup du Pays afin de savoir s'il peut compter ou non, sur une subvention. "Nous aimerions avoir une vision un peu plus claire de ce qui a été donné. Nous sommes normalement sous la tutelle du ministère de l'Économie, mais nous ne savons pas si nous allons changer de tutelle ou non. Nous sommes dans l'attente de l'attribution des règles du jeu."



Le 1er avril prochain, l'appellation "mono'i de Tahiti" fêtera ses 25 ans.