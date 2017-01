Mondial-2017 - Les Bleus célèbrent leur sixième étoile avec des questions

Avant la compétition, le portier du Paris SG n'envisageait pas de date de fin de carrière internationale. Ses prestations très décevantes lors des quarts et de la finale (il a passé la demi-finale sur le banc), et l'émancipation de sa doublure Vincent Gérard - désigné meilleur gardien du tournoi - vont-t-elles le contraindre à accélérer le processus?



"Laissez-moi juste savourer. Pour l'instant, j'ai envie de profiter", a répondu "Titi", dimanche, concernant les interrogations sur son avenir. Les autres "Experts" historiques se réservent aussi un délai de réflexion. La question ne semble pas se poser pour Karabatic qui devrait être de la partie l'an prochain lors de l'Euro en Croatie.



Les inséparables ailier Guigou et Abalo ont eux laissé entendre qu'ils pourraient arrêter ensemble, mais sans préciser quand. Quant à Narcisse, dont le contrat a été prolongé d'un an au PSG (jusqu'en 2018, comme Omeyer), il verra aussi ces questions "plus tard".



En attendant, les Bleus voulaient surtout savourer et profiter encore de l'engouement créé durant cette compétition qui a attiré près de 540.000 spectateurs, dépassant ainsi le cap que les organisateurs s'étaient fixé (500.000).



La finale France-Norvège a elle rassemblé 8,7 millions de téléspectateurs sur TF1 (43,6% de part d'audience), avec un pic à 12,3 millions.