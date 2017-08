Møme en Live Facebook dimanche depuis un "secret spot" !

Cercle est une Web TV qui réalise des retransmissions en direct sur les réseaux sociaux et les plateformes (Facebook, YouTube, Dailymotion…) de différents événements et actions de communication (soirées de lancement de produit, pop-up store, conférences, street marketing ou autres). Les vidéos sont réalisées à l’aide de plusieurs caméras (trois à quatre) afin de couvrir tous les points de vue, tout en assurant une excellente qualité audio et vidéo. Le direct est maitrisé grâce à un montage en live par un réalisateur, à la manière d’une régie télé. Fort de 272 000 fans, Cercle a d'ores et déjà assuré une diffusion dans 55 pays et réalisé 135 vidéos, ce qui représente un total de plus de 6 millions de vues.



"Outil moderne, le direct sur Facebook est en pleine expansion et ouvre une nouvelle fenêtre sur le monde (Facebook priorise le contenu en direct par rapport à tout autre contenu et les live possèdent des audiences jusqu’à cent fois supérieures à une publication photo, GIF, article…). La viralité de Facebook a permis au concept de rapidement faire ses preuves jusqu’à atteindre des centaines de millions de vues sur certain live des pages Facebook de médias et marques reconnus", explique Cercle. Outre la promotion du cadre paradisiaque du fenua par des prises de vues aérienne assurées par une équipe pilote de drones, ce direct permettra ainsi de mettre en avant la destination sur le marché de la musique grâce au tournage d’un clip vidéo et des séances photo. Ce sera aussi la première réalisation d'un Live Facebook depuis la Polynésie vers l’international. De nombreux partenaires en métropole relayeront par ailleurs ce direct, ce qui augure une large diffusion sur la Toile. En attendant de vivre cette aventure musicale inédite, n'oubliez pas le show de Møme à l'Helios ce soir !