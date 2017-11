Mois sans tabac : journée de dépistage de la BPCO ce mercredi à la mairie de Papeete

PAPEETE, le 14 novembre - Dans le cadre du mois de lutte contre le tabac, ce mercredi, aura lieu la journée mondiale de lutte contre la BPCO. A cette occasion, un dépistage du souffle est organisé à la mairie de Papeete à partir de 8 heures.



La BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, est une maladie qui touche de plus en plus de Polynésiens et surtout de Polynésiennes. Ce mercredi a été décrété journée mondiale de lutte contre cette maladie. A cette occasion, le public pourra se faire dépister et être orienté vers les spécialistes pour recevoir le traitement approprié.



Dès 8 heures, à la mairie de Papeete, médecins et infirmiers seront présents pour procéder à des tests sur des volontaires. L'opération dure à peine cinq minutes, ne fait pas mal et est gratuite.



Dans le cadre du mois sans tabac, une marche avec les insuffisants respiratoires est organisée ce samedin 18 novembre dans la vallée de la Faataua, à partir de 9 heures.