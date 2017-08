Moetai Brotherson ne veut plus d'une "forme de tourisme de la fonction publique" en Polynésie

"A la théorie législative portée par la loi Erom, semble s'opposer, encore trop souvent de vieux réflexes, ancrés dans les directions de l'administration d'Etat, qui continuent de privilégier une forme de tourisme de la fonction publique, au détriment de fonctionnaires issus de Polynésie française, déjà formés à ses spécificités tant géographiques que culturelles et constitutionnelles" , a-t-il fait remarquer, avec la douceur qui le caractérise. Avant de terminer son discours par des remerciements en tahitien, le député s'est demandé s'il fallait attendre une nouvelle loi pour que les choses changent.



Annick Girardin, ministre des Outre-Mer est actuellement en déplacement. C'est le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, qui a répondu à sa place. Ce dernier a précisé que le gouvernement était très attaché à cette loi Erom. Il a précisé toute fois que les retours dans les territoires ultra-marins ne peuvent se faire que lorsque des postes sont libres. Gérald Darmanin a ajouté : "Cependant, il peut y avoir ici ou là des difficultés pour faire valoir ce droit. Sur la demande du Premier ministre, je demande tous les DRH de l'Etat de bien prendre en compte l'évocation de la loi et je vérifierai avec vous dès la rentrée, si tous les cas précis sont bien résolus."



Sur sa page Facebook, Moetai Brotherson a commenté que cette réponse "permet d'espérer". Il a ajouté : "Nous restons toutefois très vigilants sur ce dossier."