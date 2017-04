"Moana" : un film tourné aux Samoa pour la nouvelle série "Histoires d'Océanie"

PAPEETE, le 19 avril 2017 - La Maison de la culture et l’Association pour la diffusion de la culture en Polynésie (ADCP) lancent une nouvelle formule pour les amoureux du septième art : "Histoires d'Océanie". Pour ce premier rendez-vous cinématographique, le public pourra découvrir ce soir "Moana - A Romance of the Golden Age" (1926) réalisé par Robert Flaherty aux Samoa.





Pendant douze ans, le public local a pu apprécier des petits bijoux du septième art polynésien grâce à Cinématamua. Depuis la fermeture de l'Institut de la communication audiovisuelle (ICA), le 31 décembre 2011, qui avait pour mission la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel, les archives audiovisuelles sont désormais gérées par le Service du patrimoine archivistique et audiovisuel (SPAA). Les fonds étant aujourd'hui épuisés, la Maison de la culture collabore avec l’Association pour la diffusion de la culture en Polynésie (ADCP) afin de lancer la série "Histoires d'Océanie". Ce nouveau rendez-vous cinématographique dévoilera, deux à trois fois par an, des films restaurés issus de l'ensemble du bassin Pacifique. L'entrée est libre et, à l'issue des projections, un débat pourra être ouvert avec les spectateurs.



Pour la première, découvrez une version en haute définition et mise en son du chef-d’œuvre de Robert Flaherty : "Moana - A Romance of the Golden Age" (1926). "Le succès mondial de "Nanook of the North" a permis au réalisateur et à sa femme Frances d'aller passer deux années entières aux Samoa. Ils vont pouvoir partager l'existence des Polynésiens qui vivent là en pleine harmonie avec la nature, à l'écart de toute civilisation moderne", explique Mylène Raveino, responsable des activités permanentes à la Maison de la culture. Dans ce docu-fiction, l’action se déroule précisément dans le village de Safune sur l’île de Savai’i, aux Samoa occidentales, et tous les personnages jouent leur propre rôle, à l'instar de Ta'avale Uni dans la peau de Moana. Tourné de mai 1923 à décembre 1924, le montage du film a été assuré par Julian Johnson et la première a eu lieu à New York le 7 février 1926.



Outre les images incroyables révélant les us et coutumes du village samoan, c'est l'histoire autour du film qui est également extraordinaire. En effet, le film étant à l'origine muet, Monica, la fille du couple Flaherty, est retournée à Sava’i en 1975 avec le cinéaste Ricky Leacock pour y enregistrer une bande son synchrone. Intitulé simplement "Moana with sound", le nouveau métrage a été diffusé tout d'abord à la Cinémathèque française, à Paris, le 17 juin 1981. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque c'est Sami Van Ingen, l'arrière-petit-fils de Robert Flaherty, qui s'est chargé de la dernière restauration du film. Par ailleurs, la bande son a entièrement été remixée par Lee Dichter en 2014. Ne manquez pas ce trésor culturel. Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé au 4 octobre.