Mister Tahiti 2017 : les douze apollons

PAPEETE, le 3 avril 2017 - Douze jeunes hommes se présentent cette année à l'élection de Mister Tahiti 2017, qui aura lieu le 28 avril, au Méridien Tahiti. La semaine précédente, les tane passeront d'abord leur oral, puis sept prestations permettront de les départager, avec en point d'orgue "l'épreuve talent". L'ambassadeur du fenua, qui remplacera Gill Handerson, représentera Tahiti à Mister France 2018.





La société Megasmedia a dévoilé les visages des candidats à l'élection de Mister Tahiti 2017. Douze apollons polynésiens, âgés de 18 à 29 ans et mesurant de 1,73 m à 1,89 m, se présentent pour cette onzième édition. En effet, si ce concours existe depuis 2001, il n'a pas eu lieu chaque année. À l'issue des entretiens, Alexandre Taliercio, qui organise l'événement, affiche sa satisfaction : "Nous avons fait un carton, puisque nous avons reçu trois fois plus de prétendants, soit une trentaine au total. De l'avis de toute l'équipe, c'est l'un des meilleurs castings, l'un des plus beaux crus ! Il y a un enseignant, un pompier, un futur policier, un pompiste, un commercial, un serveur, un infirmier, un steward, un jardinier… Ils ont donc des profils très différents et offrent une belle représentation des ethnies qui existent au fenua, car nous aimons le métissage."



Et de préciser : "Certains possèdent des tatouages, mais ils sont très locaux et les portent avec raffinement ; cela ne leur posera aucun problème pour participer à Mister France, puisque cela est considéré par le comité comme une particularité culturelle. Outre les critères physiques et le fait qu'ils doivent avoir un corps bien proportionné, nous prenons surtout en compte leur motivation. Il faut qu'ils aient envie de jouer le jeu, de faire le show. La sélection a été aussi réalisée suivant leur potentiel à l'oral." En effet, la semaine précédant l'élection, les candidats devront montrer "leur capacité à communiquer, sur leur vie, leurs ambitions, ce qu'ils aiment, ce qui les révolte, ce qui les a marqué côté actualité, etc."