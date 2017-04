Mister Tahiti 2017 est Kevin Richmond, 25 ans

La 11e édition de Mister Tahiti était proposée par la société Megasmedia et Alexandre Taliercio, en partenariat avec Polynésie 1e, Air Tahiti Nui…Comme chaque année, le spectacle aura été à la hauteur des attentes du public, avec une véritable ambiance de folie tout au long de la soirée. Chaque candidat avait son lot de supporters, ces derniers ont donné de la voix toute la soirée pour encourager leur favori.



Le 1er Challenger est Temehau Doom, le 2e Challenger est Mikaël Galera et le 3e Challenger est Kaise Deen.



Les douze candidats âgés de 18 à 29 ans ont plutôt réussi leurs prestations, sous les acclamations du public. Une trentaine de candidats avaient tenté leur chance initialement et Alexandre Taliercio s’était montré satisfait de l’engouement manifesté : « Les candidats ont tous des profils très différents, ils représentent bien les différentes ethnies qui existent au fenua, car nous aimons le métissage. C’est un excellent cru. »



Différentes passages, prestations et intermèdes étaient au programme avec la tenue « surfwear », le défilé en tenue végétale très apprécié, le passage en maillot, sans oublier « l’épreuve talent » qui a permis à chaque candidat d’exprimer librement une facette de son caractère.



Les candidats ont évoqué par oral le souhait d’être un exemple pour la jeunesse polynésienne touchée par l’obésité, le désœuvrement, les maux de notre société, forçant pour certains leur timidité pour se dépasser et s’épanouir à travers des valeurs positives.



Le jury 100% féminin était composé de Vaea Ferrand, Leiana Faugerat, Tepiu Bambrige, Isabelle Guardia, Valentine Bluet, Liliane Liao, Tahia Teikikaine et Lurline Chung. La soirée a fait l’objet d’une retransmission en direct sur Polynésie 1e TV et Web avec une présentation d’Alexandre Taliercio et Lovaina Chapman. Kévin Richmond représentera Tahiti à l’élection de Mister France 2018. SB