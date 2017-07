Miss popa'a revient, le casting est ouvert

PAPEETE, le 19 juillet 2017 - Le concours de beauté ouvert aux femmes popa'a a été annulé l'année dernière. Une nouvelle édition s'ouvre, le casting est ouvert. Les candidates peuvent d'ores et déjà prendre contact avec l'organisateur ou se présenter au Captain Bligh le samedi 29 juillet.



" Je n'ai pas organisé de concours l'an dernier faute de candidates, j'essaie à nouveau cette année ", annonce Jean-Claude Mensier qui s'occupe aussi du concours de beauté menemene (miss ronde) et miss vahine tane.



Pour pouvoir se présenter les candidates doivent être âgées de 17 à 28 ans et résider en Polynésie. Elles peuvent contacter directement l'organisateur. Un casting d'inscription sera organisé le samedi 29 juillet de 9 heures à midi au Captain Bligh.



L'élection, si le nombre de candidates minimum est atteint (7 candidates), aura lieu le 9 septembre au Captain Bligh. Elle se découpera en plusieurs passages. "Il y aura un premier passage en tenue de ville locale, un deuxième en maillot de bain, un troisième libre et enfin un dernier en tenue de soirée ", annonce Jean-Claude Mensier.



Pour chaque passage, les tenues sont à la charge de l'organisation. " Nous prenons tout en charge ", insiste l'organisateur. " Pour la tenue de ville par exemple, nous présentons des tissus et modèles, les candidates choisissent ensuite ce qu'elles souhaitent porter le jour J. Elles repartent avec, ainsi qu'avec les autres vêtements à la fin de l'élection quel que soit le résultat. "



Pour ce qui est du passage libre, les candidates ont deux minutes pour présenter une animation de leur choix. " Nous avons retenu le thème disco ", précise Jean-Claude Mensier. " Elles devront donc sélectionner une tenue et une musique adéquates, ensuite elles peuvent proposer ce qu'elles veulent et monter sur scène seules ou accompagnées d'une ou deux personnes ."



Avant le jour J, un coach leur apprendra à poser et marcher. " Nous faisons au plus simple, nous n'imposons aucune chorégraphie pendant les passages, seuls quelques déplacements seront imposés pour le final. "



Le concours miss popa'a est né en 2004. Jean-Claude Mensier constate depuis quelques années une baisse du nombre de prétendante à ce titre ainsi qu'à miss vahine tane, sans pouvoir l'expliquer.