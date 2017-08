Miss Tahiti reçoit une superbe parure du créateur Hiro Ou Wen

PAPEETE, le 4 août 2017 - Le bijoutier d'art local a offert, cet après-midi, une superbe parure à Turouru Temorere.





Pour récupérer son cadeau, Miss Tahiti 2017 est venue rendre visite à Hiro Ou Wen et sa fille Orama dans leur boutique, située au marché de Papeete. Unique et asymétrique, la pièce est constituée de nacre et d'os.



Comme il est de coutume depuis 2012, avec Hinarani de Longeaux, la nouvelle ambassadrice du fenua avait déjà reçu de la part du créateur un splendide diadème réalisé en nacre et orné de pāua (ormeaux néo-zélandais) lors de son sacre le 23 juin dernier.



Retraité depuis une quinzaine d'années, Hiro Ou Wen était assistant conservateur au Musée de Tahiti et des îles avant de se lancer dans cette activité. Grâce à son talent, il a largement développé le secteur de l'artisanat au fenua.