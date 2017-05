Miss Tahiti 2017 : qui sont les dix vahine en lice ?

Certaines candidates sont en-dessous de la taille minimale et portent des tatouages, cela ne pose-t-il pas de problème pour Miss France ?

"En ce qui concerne la taille des filles, il est vrai qu'elles doivent mesurer au moins 1m70 pour prétendre au titre de Miss Tahiti et donc de Miss France, mais nous dépendons parfois du choix des communes et, de notre côté, nous devons aussi nous adapter aux candidatures qui se présentent. De même, Miss France ne doit pas être tatouée… Or, par exemple, le concours de Miss Marquises autorise les tatouages et c'est une pratique culturelle forte en Polynésie. Les candidates se présentent en ayant connaissance de ces critères, c'est leur choix et elles ont d'autres possibilités comme un titre de dauphine. Ainsi, parmi les dix vahine, six d'entre elles peuvent potentiellement être élues Miss Tahiti 2017."



Idéalement, comment doit être Miss Tahiti ?

"Miss Tahiti doit être une femme la plus complète possible, jolie bien sûr, mais surtout à l'aise dans ses baskets ! Elle doit nous représenter d'abord localement et être également une belle ambassadrice à l'international."



Qui seront les membres du jury ?

"Le jury n'a pas encore été arrêté et nous le dévoilerons à la dernière minute afin de ne pas mettre la pression aux candidates ni aux membres. Outre la présence d'anciennes Miss Tahiti, nous inviterons quelques personnalités, et notamment des sportifs, ainsi que des partenaires."



Pourquoi avoir choisi le thème de la "Belle époque" ?

"Le comité souhaite faire revivre aux Polynésiens cette période qui a marqué la population et rendre hommage aux personnes récemment décédées, comme Mila Ebb ou Yvon Arai qui ont fait chanter et danser le Quinn's, le Tamure Hut, etc. Mon père, qui est très nostalgique de la Belle époque, m'a suggéré ce thème local. Ce sera donc une ambiance de bringue avec des musiques festives anciennes, et les filles porteront des tissus d'antan, des bandanas… comme les pin-up d'autrefois. Nous avons commencé les répétitions depuis le 1er avril, ce sera très glamour."