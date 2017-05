Miss Tahiti 2017 : les candidates se muent en apprenti-créatrice de produits de beauté

PAPARA, le samedi 6 mai 2017 - Ce samedi, les candidates en lice pour la nouvelle Miss Tahiti 2017 se sont retrouvées à Papara pour confectionner des produits de beauté… à leur image.



Le nouveau produit de beauté made in fenua vient-il d'être créé par la future miss Tahiti? Possible. Ce samedi, les candidates à l'élection de la plus belle femme du territoire ont en tout cas eu l'occasion de s'essayer à la création de produit de beauté, comme chaque année.



"Nous avons le plaisir d'accueillir le grand cru de Miss Tahiti 2017. Un peu comme l'année dernière, Cosmétic Academy a joué la carte du luxe, puisque nous leur avions proposé de concocter une huile de mono'i aux flocons d'or. Cette année, on a innové également avec de la poudre de diamant capsulée donc sur un produit un plus technique et plus spécifique visage. Là, les miss ont la possibilité de manipuler des extraits végétaux, dont des extraits de plantes polynésiennes mais également cette poudre associée à des parfums donc ça leur permet de faire un gel visage un peu technique mais avec le plaisir aussi d'avoir des paillettes, un effet sur la peau" , a décrit Olivier Touboul, directeur du Laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud et maître de cérémonie pour l'occasion.



Retour sur cette expérience avec quelques candidates.