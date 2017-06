Miss Tahiti 2017 : les candidates passent le grand oral

Dans le salon Hibiscus, les vahine s'apprêtent, répètent, discutent et font le point. Certaines se sont préparées avec des fiches et parfois en famille, d'autres préfèrent ne pas se mettre trop la pression. Vaea Ferrand, Miss Tahiti 2016, aide les prétendantes. Elle confie : "Je leur suggère de ne pas stresser comme j'ai pu le faire l'année dernière, de parler avec leur cœur et de se confier. Il est important de bien profiter de chaque moment et de passer outre les critiques. Pour ma part, je suis désormais titulaire d'une Licence chimie et création de parfums et je vais démarrer ma vie active. Début juillet, je commence un travail dans le secteur de la chimie. Je resterai en outre dans le monde de la mode et des Miss."