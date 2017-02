Miss Punaauia 2017 : qui succédera à Hanivai Krause ?

PUNAAUIA, le 24 février 2017 - Après avoir passé leur oral, samedi dernier, les candidates à l'élection de Miss Punauia 2017 se préparent pour le grand soir. Demain, les sept jeunes femmes défileront dans les jardins de l'hôtel de ville sur le thème "Ma culture, mon patrimoine". La lauréate, qui succédera à Hanivai Krause, gagnera aussi sa place pour concourir au titre de Miss Tahiti.





Le grand soir approche à grands pas pour les sept prétendantes au titre de Miss Punaauia 2017, âgées de 18 à 22 ans, toutes étudiantes. Après avoir été présentées à la presse, à la fin du mois de janvier, par le comité organisateur de l'élection, les jeunes femmes ont réalisé, la semaine dernière, leur entretien individuel, le fameux grand oral, dans la salle de conseil de l'hôtel de ville. Joséliny Ah-Lo, en charge de l'événement, explique comment s'est déroulée cette épreuve redoutée par la plupart des candidates : "Nous leur avons posé plusieurs questions pour apprendre à mieux les connaître. Nous les avons notamment interrogées sur leurs personnalités, leurs connaissances de la commune, leurs motivations, mais également sur la gastronomie locale, ou encore leurs pratiques traditionnelles."



Ces dernières questions visent en effet à juger de l'attachement des vahine à la ville de Punaauia et à leur fenua, puisqu'elles défileront sur le thème "Ma culture, mon patrimoine". Leur passage à l'oral comptera pour moitié, le nombre de "like" donnés par les internautes sur Facebook pourra également leur apporter des points, puis les huit membres du jury leur attribueront une note finale à l'issue des quatre passages prévus (présentation, création végétale, maillot de bain et robe de soirée).



Des animations sont en outre au programme : la troupe Hei Tahiti racontera l'histoire du plateau de Tamanu et des porteurs d'oranges, All in One fera une prestation de hip-hop, Marita Gilmore chantera et le groupe Taki Toa offrira un show marquisien. L'heureuse gagnante représentera la commune de la côte Ouest et participera également d'office à la prestigieuse élection de Miss Tahiti. Deux ans après la précédente édition, qui succédera à Hanivai Krause, la lauréate 2015 ? Réponse demain soir, vers 22h30.