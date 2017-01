Miss Punaauia 2017 : les sept candidates se dévoilent avant l'élection du 25 février

PUNAAUIA, le 30 janvier 2017 - C'est sur le thème "Ma culture, mon patrimoine" que les candidates en lice pour le titre de Miss Punaauia 2017 défileront samedi 25 février, dans les jardins de l'hôtel de ville. Découvrez le portrait des sept vahine qui ont été officiellement présentées à la presse ce matin.





Cela faisait deux ans que l'élection de Miss Punaauia n'avait pas eu lieu, l'édition 2015 ayant consacré Hanivai Krause. Sept prétendantes participent cette année au concours de beauté, dont le thème retenu est "Ma culture, mon patrimoine". Les vahine devront séduire le jury au cours de quatre passages : présentation, création végétale, maillot de bain et robe de soirée.



Le comité organisateur n'a pas manqué de rappeler que Miss Punaauia monte souvent sur le podium de Miss Tahiti, voire sur de plus hautes marches, à l'instar de deux jeunes femmes qui ont marqué le fenua : Mareva Georges (Miss Tahiti 1990 et Miss France 1991) et Mareva Galanter (Miss Tahiti 1998 et Miss France 1999), toutes deux originaires de la commune de la côte Ouest. Bonne chance à toutes !