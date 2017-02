Miss Moorea : le casting c'est samedi !

MOOREA, le 14 février 2017. Le casting pour Miss Moorea aura lieu ce samedi 18 février à l'hôtel Intercontinental de Moorea.



Le comité organisateur de l'élection de Miss Moorea invite les jeunes femmes de l'île soeur à se présenter à un casting ce samedi 18 février, à l'hôtel Intercontinental de Moorea, à partir de 15 heures. Il conseille aux candidates de venir "habillées en robe (local ou pas) avec des talons"; avec une "couronne de fleurs ou une fleur à l'oreille", d'être "maquillée légèrement", d'être "coiffée" et d'avoir "le sourire".



Pour être candidate, il faut être célibataire, sans enfant, habiter Moorea ou en être originaire, avoir entre 18 et 25 ans et être "motivée". Le comité organisateur précise que les "tatouages sont permis dans la limite du raisonnable" et qu'il "n’y a pas de critère de taille".



La soirée d'élection de Miss Moorea aura lieu le 8 avril. L'an dernier, c'est Raina Agnieray qui avait remporté le titre de Miss Moorea.