Miss Menemene - "Miss Ronde Tahiti" 2017 : découvrez les 14 candidates

PUNAAUIA, le 4 mai 2017 - La sixième édition de l'élection de Miss Menemene - "Miss Ronde Tahiti" 2017 aura lieu demain, au restaurant Captain Bligh. L'une de ces quatorze candidates succédera à Heitiare Maraeura.





L'élection de Miss Menemene - Miss Ronde Tahiti 2017" est "réservée aux jeunes femmes qui assument leurs rondeurs et souhaitent valoriser l’image de la femme plantureuse". La sixième édition se tiendra demain, au restaurant Captain Bligh (Punaauia), au cours d’une grande soirée spectacle, animée par Mister M., avec la participation d’artistes locaux. Au programme : un show polynésien, de la danse moderne avec Camélia et ses girls, et des chansons avec Hiaai Hena.



Quatorze candidates sont en lice cette année pour décrocher le titre et succéder à Heitiare Maraeura. Elles défileront tout d'abord en tenue de ville, puis de plage, avant de proposer un "passage libre" et enfin un dernier tour en robe de soirée. Après l'élection, le public pourra profiter d'une soirée dansante assurée par un DJ jusqu’à 2 heures du matin.