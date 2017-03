Miss Marquises : les vahine préparent le grand oral avant l'élection

Trois passages sont au programme vendredi prochain : les filles défileront tout d'abord en tenue traditionnelle sur le thème "Amazone", puis en maillot de bain, avant de se présenter en robe de soirée. Hinarere Taputu nous confie ses critères de sélection : "Une Miss ne doit pas être parfaite. Ce qui compte surtout, c'est ce qu'elle dégage, ce qui la différencie des autres. Son comportement général, sa maîtrise de la scène et sa sociabilité sont également importants à mon sens. L'oral sera aussi déterminant, car nous voulons sortir des clichés de la Miss qui est belle et doit se taire. Je donne aux filles des petits conseils en matière de communication, et notamment sur les réseaux sociaux. En peu de temps, toutes ont évolué considérablement. Avec désormais un portefeuille rempli d'amitiés et de contacts professionnels, elles ont déjà toutes gagné !"



La Terre des Hommes sera en outre mise en valeur via sa richesse artisanale, avec un diadème réalisé en bois et en os pour la reine et des écharpes en tapa pour les dauphines. L'ambassadrice des Marquises remportera notamment une croisière à bord de l'Aranui et participera automatiquement au concours de Miss Tahiti 2017. Pendant son règne, la lauréate devra représenter son archipel à chaque occasion sur Tahiti, aux Marquises, mais également en métropole et en Océanie.