Mise en service des feux tricolores au carrefour de l’avenue Paraita et l’avenue Prince Hinoï

PAPEETE, le 17 mai 2017 - Demain jeudi, à 9 heures, des feux tricolores seront mis en service au carrefour de l'avenue Régent Paraita et de l'avenue Prince Hinoi.



Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, informe les usagers de la route que, suite à la fin des travaux de réfection de chaussée sur la RT7 (avenue du Prince Hinoï), les feux tricolores situés au carrefour de l’avenue Régent Paraita et de l’avenue Prince Hinoï seront mis en service à compter du jeudi 18 mai à 9 h.



Une attention toute particulière est demandée aux automobilistes et usagers circulant dans cette zone du fait de la mise en service des feux tricolores, notamment, pour les mouvements de tourne-à- gauche situés dans ce carrefour.



Le ministre de l’Equipement remercie les usagers de leur compréhension pour la prise en compte des nouveaux équipements à ce carrefour.