Miranda Kerr rend des bijoux liés à un scandale de corruption en Malaisie

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 27/06/2017 - Le mannequin australien Miranda Kerr a remis à la justice américaine pour 8,1 millions de dollars de bijoux qui lui avaient été offerts et qui seraient liés à un vaste scandale de corruption au sein du fonds souverain malaisien 1MDB.

Elle avait reçu ces bijoux de l'homme d'affaires malaisien Jho Low, un proche de la famille du Premier ministre malaisien Najib Razak, et les a remis vendredi à des policiers fédéraux à Los Angeles, a indiqué son porte-parole à l'AFP.

"Depuis le début de l'enquête, Miranda Kerr a coopéré pleinement et s'est engagée à restituer au gouvernement les bijoux offerts", a poursuivi cette source. Elle "continuera à assister l'enquête autant qu'elle le peut".

Le mannequin de 34 ans fait partie d'un certain nombre de célébrités qui ont été entraînées dans le scandale de 1MDB.

Mi-juin, c'est l'acteur Leonardo DiCaprio qui avait rendu plusieurs cadeaux reçus de M. Low, en particulier un Oscar décerné à Marlon Brando, une toile de Picasso et un collage de Basquiat.

L'homme d'affaires malaisien est soupçonné d'avoir blanchi plus de 400 millions de dollars détournés du fonds souverain 1MDB, grâce à un compte bancaire aux Etats-Unis.

Ni Miranda Kerr, ni Leonardo DiCaprio ne sont concernés par les poursuites lancées par le ministère américain de la Justice (DoJ) dans cette affaire.

Mi-juin, le ministère avait expliqué que les biens restitués par l'acteur avaient été acquis dans le cadre d'une "conspiration internationale" visant à blanchir plusieurs milliards de dollars détournés du 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un fonds public créé en 2009 et dont le Premier ministre malaisien est le président consultatif.

M. Razak, qui a nié toute corruption, a créé ce fonds peu après son accession au pouvoir pour financer la modernisation du pays. Il cumule aujourd'hui une dette de 11,2 milliards de dollars.