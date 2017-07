Mini Heiva : la magie du 'ori tahiti se poursuit dans les hôtels

PAPEETE, le 26 juillet 2017 - Après le Heiva i Tahiti, place au Mini Heiva ! Tamariki Poerani, grand vainqueur cette année, et d'autres groupes emblématiques remontent sur deux nouvelles scènes. Certains seront à l'InterContinental, du 27 juillet au 5 août, et d'autres au Méridien, du 4 au 18 août. Découvrez le programme des différentes soirées spectacles.





Du 6 au 22 juillet derniers, le Heiva i Tahiti a fait battre les cœurs sur l'aire de To'ata. La magie continue désormais dans les hôtels de la place avec le Mini Heiva, qui rassemble chaque année les meilleurs groupes. Certains sont lauréats, d'autres ont brillé par leur performance. Tous éprouvent le même plaisir à se produire encore une fois : "C'est un honneur d'avoir été choisi", "Nous dansons pour notre tradition", "Il y a plus de proximité avec le public", "Fini le stress, c'est que du bonus"… Cet événement s'est imposé au fil du temps dans le calendrier culturel polynésien, d'autant qu'il permet aux résidents absents durant le Heiva et aux touristes de vivre des spectacles exceptionnels, sans compter les fans des troupes, la famille, etc.



Ce sera ainsi, déjà, la 36e édition du Mini Heiva à l'InterContinental Tahiti Resort & Spa. Les formations offriront des prestations de chants (20 minutes) et danses (une heure) sur le grand motu de l'hôtel, dont la scène peut recevoir une centaine d'artistes. Cinq dîners auront lieu à compter du 27 juillet, qui sera une soirée spéciale consacrée à Coco Hotahota. Le chef de Temaeva, qui célèbre les 55 ans d'existence de sa troupe, ouvrira les festivités avec son nouveau spectacle “Te Hau Pahu Nui”, présenté tous les samedis du mois de juillet au marae Arahurahu. Outre l'élection de Miss et Tane Mini Heiva, le public pourra apprécier des démonstrations de danse du feu, de jeux traditionnels, ainsi que l'agréable présence de Miss Tahiti 2017 et ses dauphines. Parmi les nouveautés cette année, notez qu'un verre d'accueil sera offert aux clients, qui pourront profiter d'un mini concert d'artistes de la scène locale (Reia Poroi, Andy Tupaia, Maruarii Ateni…). Un grand jeu avec tirage au sort sera en outre proposé chaque soir, avec des lots Robert Wan et InterContinental à gagner.



Fidèle également au rendez-vous, l'hôtel Méridien Tahiti présentera pour la quatorzième année consécutive Te Hura Nui, un best of du Heiva i Tahiti au cours de quatre soirées prestigieuses, à compter du 4 août. Le groupe de danse professionnel Tahiti Ia Ruru-Tu Noa, d’Olivier Lenoir, arrivé troisième en Hura Tau cette année, foulera tout d'abord la scène de La Plantation, qui accueillera au minimum vingt danseurs et vingt danseuses. Suivront Ahutoru Nui, Tamariki Poerani, puis Teva i Tai. En plus du 'ori tahiti, le programme comprendra des représentations de danseurs de couteaux de feu. Des séances photos seront organisées à la fin de chaque soirée.



Tous les groupes se chargeront de réaliser le décor avec les végétaux de leur choix selon le thème qu'ils présentent. Ils devront aussi et surtout s'adapter à un espace plus réduit, et donc revoir leurs chorégraphies et leurs placements pour offrir le meilleur des shows.