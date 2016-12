Mini Heiva de Huahine : dernière ligne droite

HUAHINE, le 21 décembre 2016. Depuis dimanche, le Mini Heiva i Parea bat son plein. Jeudi soir, le public connaîtra le nom des groupes récompensés en chants et en danses et qui a réalisé le plus beau char.



L'association Team Jeunesse de Parea organise de nombreuses actions et événements pour les jeunes tout au long de l'année. Pour la deuxième fois, elle organise le Mini Heiva i Parea en fin d'année.



Lundi, c'était confection de bouquets. Mardi, les plus jeunes et les adultes se sont affrontés en pirogue.



Mardi soir, les quatre groupes ont présenté leur meilleur danseur et leur meilleure danseuse.



Le Mini Heiva s'achève jeudi soir. Le public connaîtra quels groupes ont été récompensés et qui a réalisé le plus beau char.