Mille kilomètres à travers l'Australie

"Je gérais l'intégralité des sites entre Genève et Lausanne : budgétisation, recrutement, formation, analyse des chiffres, développement du réseau...

"Un CDI, une belle carrière en vue, mais je n'étais vraiment pas heureuse et pas en accord avec la personne que je suis."

Mes parents, amoureux de nature, m'ont appris à la respecter, à l'aimer mais surtout à partager."



"Parfois, bien qu'au plus profond nous savons que nous devons changer quelque chose, si l'élément déclencheur n'est pas là, cela peut prendre des années et parfois même une vie",

C'était l'occasion ou jamais de dire stop à une vie qui ne me correspondait pas. J'ai donc quitté mon emploi, et je suis arrivée en Australie le 30 novembre dernier."

"J'ai réalisé que j'avais toujours ce rythme de dingue, ce rythme suisse, ou tu ne prends pas le temps de te poser cinq minutes, et que le plus dur dans cette période de transition était de parvenir à lâcher prise. Quand cela fait des années que tu tiens bon, lâcher prise parait être le parcours du combattant."

"s'alléger l'esprit",

"ville fantôme de Pemberton"

"je réalise que je fais une terrible erreur"

Une terrible erreur car pour la énième fois dans ma vie je me relançais à 300% dans quelque chose, pour simplement rester active et éviter l'affrontement avec moi-même, avec ma petite voix et aussi mes petits démons", confie Charlotte. "La décision a alors été simple et rapide. Je devais faire quelque chose où j'aurais le temps de me confronter à moi-même. J'ai associé cela à une chose qui me tient vraiment à cœur, et qui est la seule chose où je me sens vraiment complète, la nature et sa protection."

"The clean walk - Clean the Coast, clean your mind...

"L'idéal serait vraiment de parvenir à faire prendre conscience aux gens de l'état d'urgence dans lequel nos océans se trouvent et la quantité de déchets qui s'y trouve. Le challenge est de parvenir à donner envie de faire pareil par des gestes simples et quotidiens",

"A Tahiti, nous passons pratiquement tout notre temps libre les pieds dans l'eau, et nos enfants encore davantage. Alors j'espère réussir à en inspirer plus d'un, de prendre l'habitude lors de chaque passage à la plage, de se baisser et d'au moins ramasser deux ou trois déchets. C'est tout bénéf' : c'est bon pour le moral, pour les fessiers, pour nos enfants, et pour Mère Nature."