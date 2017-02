Météo France lève la vigilance orange

TAHITI, le 21 février 2017 - Ce mardi, à 5 heures, les météorologues de Météo France ont décidé de lever la longue période de vigilance orange instaurée la semaine dernière.



La situation reste cependant toujours en vigilance jaune, pour orage possible, sur l’archipel de la Société.



Indépendamment de cette situation, une dépression tropicale BART à été nommée cette nuit.

A 2 heures du matin elle était située vers 22,6 Sud et 162 Ouest, au Sud des îles Cook et à plus de 1000 km à Ouest de Rurutu.



Météo-france suit cette dépression qui pour l’instant ne menace pas les îles de Polynésie française.