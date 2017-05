Messmer: Bientôt le "plus grand hypnotiseur du monde" à Toa'ta

Messmer, né le 2 août 1971, est un artiste québécois qui pratique l’hypnose sur scène depuis les années 1990.

En septembre 2007, débute la tournée de son premier spectacle, Messmer fascinateur à Montréal.

À l’été 2010, la série d’émissions Messmer : drôlement mystérieux, mettant en vedette l’hypnotiseur et plusieurs personnalités connues du grand public, voit le jour sur les ondes de TVA, un réseau francophone de télévision canadien. Il s'est produit également sur TF1 dans l’émission "Stars sous hypnose" présentée par Arthur. Ainsi que partout en Europe lors de ses spectacles sur scène, depuis 2007.



Depuis quelques décennies, Messmer exerce un attrait irrésistible par la puissance de son regard et fascine les gens en les plongeant dans les tréfonds de leur subconscient. Le Fascinateur fait vivre à ses sujets, sur scène ou lors de ses populaires émissions à la télévision au Canada et en France, des expériences hors du commun à l’aide du transfert d’énergie, de l’hypnose, du magnétisme et de quelques autres techniques qui lui sont propres.



Dès son plus jeune âge, l’art de la fascination est d’un naturel déconcertant pour

Messmer. Il commence à s’y intéresser à l’âge de 7 ans et hypnotise une personne pour la première fois à l’âge de 9 ans. Puis, c’est à 15 ans qu’il effectue ses premiers spectacles, sous une forme simple, dans le cadre de soirées privées.

L’homme ne possède pas de don, mais maîtrise à la perfection ces techniques.

Parallèlement à ses performances sur scène, Messmer développe dans les années 90 l’hypnose thérapeutique en cabinet. En raison du nombre croissant de ses engagements et de son désir de convaincre le plus de gens possible des bons fondements de l’hypnotisme et du magnétisme, Messmer cesse de pratiquer en clinique en 2000 pour se consacrer uniquement à ses performances scéniques.



Après plusieurs années à étudier le phénomène pour amplifier ses propriétés, l’artiste utilise aujourd’hui son savoir à des fins de divertissement pour éblouir les gens. Il adopte alors le nom de Messmer, en l’honneur de l’un des pionniers du magnétisme, l’illustre médecin autrichien du 19esiècle, Franz-Anton Mesmer, y ajoutant un S comme touche personnelle.



Plus de 950 000 personnes l’ont déjà vu et des milliers l’ont vécu! Serez-vous le prochain à tenter l’aventure ?