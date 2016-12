Mer de Chine: Pékin lance des vols civils vers une île disputée

Pékin, Chine | AFP | jeudi 22/12/2016 - La Chine a lancé jeudi des vols civils vers une île disputée de mer de Chine méridionale, a annoncé un média officiel, une initiative risquant de tendre les relations avec le Vietnam voisin, qui revendique également l'île.



Un premier avion a décollé de Hainan, grande île chinoise du sud du pays, et s'est posé en milieu de matinée sur l'île Woody ("Yongxing" en mandarin), dans l'archipel des Paracels, selon l'agence Chine nouvelle.



La Chine affirme être le premier pays à avoir découvert et nommé les îles de la mer de Chine méridionale et en revendique donc la majeure partie. Mais des nations riveraines (Philippines, Vietnam, Brunei, Malaisie), aux prétentions rivales, contrôlent chacune plusieurs îlots de cette vaste zone.



Le Vietnam a perdu dans les années 70 le contrôle de l'ensemble de l'archipel des Paracels, dont fait partie l'île Woody, après une bataille perdue contre la Chine.



Afin d'appuyer ses revendications de souveraineté sur Woody, d'une superficie d'un peu plus de 2 km2, Pékin y renforce les infrastructures. La Chine y construit des ports, améliore les services médicaux, étend la couverture wifi et prévoit d'y édifier un tribunal et une prison, avait déclaré en janvier un haut responsable de l'île, cité par l'agence China News Service.



Une école a également été ouverte, selon le site officiel de la province de Hainan.



La Chine, accusée début 2016 par Washington d'avoir déployé des missiles sol-air sur Woody et de "militariser" l'île, avait fait part de son étonnement, assurant y déployer des armes depuis plusieurs années.



Pékin ambitionne de développer le tourisme dans l'archipel des Paracels, mais il reste embryonnaire. Les touristes ne peuvent pas séjourner sur Woody, mais sont autorisés à faire de courtes escales en bateau depuis 2012. Aucun étranger n'est cependant admis à bord, selon des agences de voyages contactées par l'AFP.



