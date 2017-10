Men’s Physique – Championnats du monde : 4e place pour Kuaoleni Mercier

Parole à Kuaoleni Mercier :



Quelques mots sur la compétition ?



« Cela n’a pas été facile. Le trac, le stress et bien sûr le fait que tout soit dans une autre langue… Surtout que l’anglais, ce n’est pas mon fort. Mais j’avais envie d’en découdre, le combat avec les autres athlètes m’a motivé, poussé. J’ai été soutenu par ma famille, mes amis de tous horizons. »



Qu’avez-vous pensé du niveau des autres compétiteurs ?



« Alors, ils avaient tous un shape bien affuté, tout le monde était bien physiquement ».



Comment s’est déroulée votre préparation ?



« En ce qui concerne la préparation, j’ai suivi une diète tout en étant assidu à l’entrainement. Il y a eu aussi la partie recherche de moyens financiers que j’ai dû gérer en parallèle, en plus de la gestion de ma famille et de tous les petits problèmes qu’il pouvait y avoir. Mais, encore une fois, la motivation aidant, et avec le soutien de tous, on est allé jusqu’au bout avec Christian Pothier. »



Vos efforts ont été récompensés ?



« Oui je suis satisfait de cette 4e place, c’est une première pour moi, l’année prochaine je compte améliorer mon classement. »