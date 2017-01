Mélenchon: pour financer la retraite à 60 ans, payer les femmes autant que les hommes

Paris, France | AFP | lundi 09/01/2017 - Le candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a défendu lundi sa volonté de ramener l'âge de la retraite à 60 ans, après 40 annuités, qu'il entend financer en payant les femmes aussi bien que les hommes.



"Si vous mettez toutes les femmes qui aujourd'hui cotisent au niveau du salaire des hommes, eh bien, vous pouvez financer, euro pour euro, la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Voilà la solution", a exposé le candidat de la France insoumise au micro de RMC.



Il a précisé qu'il s'agissait des femmes travaillant au "même poste que les hommes", rappelant qu'il s'agissait d'une "mesure de justice sociale évidente" et que "pour y arriver, au lieu de donner des bons conseils, vous punissez ceux qui ne le font pas".



M. Mélenchon a également défendu la création d'une "caisse qui serait commune pour collecter l'ensemble des cotisations sociales qui sont dues dans le pays et qui seraient payées différemment par les petites et les grandes entreprises". Il a ainsi jugé "pas normal qu'en matière d'impôt, les entreprises du CAC 40 payent à peine 8% alors que la petite entreprise paie 30%".



"Il faut arrêter ce système où les gros se cachent derrière les petits", a-t-il dit.