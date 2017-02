Médias: conseils du Premier ministre australien à Donald Trump

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | vendredi 16/02/2017 - Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull, récipiendaire d'un coup de fil incendiaire de Donald Trump, a offert ses conseils vendredi à l'impétueux président américain en matière de comportement avec les médias.



Dans une conférence de presse qui a stupéfié le monde politique jeudi, Donald Trump a laissé éclater sa frustration à l'égard d'une presse "malhonnête", se livrant à de longues tirades contre les médias.



Le mois dernier, le président américain, qui fait régulièrement fi du protocole, avait fait subir son ire au Premier ministre australien au sujet d'un accord sur l'accueil de migrants forgé avec Canberra par l'administration Obama. Il avait ensuite qualifié cet accord de "stupide".



Lors d'une conférence de presse en Nouvelle-Zélande, M. Turnbull s'est vu demander son opinion au sujet des relations entre M. Trump et les médias.



"Winston Churchill a dit une fois que les hommes politiques qui se plaignent des journalistes sont comme des matelots qui se plaignent de la mer", a-t-il déclaré à la presse.



"Cela n'a pas grand intérêt. On vit avec les médias. Nous avons des messages à faire passer et nous vous remercions tous, vous les médias, pour votre attention", a-t-il poursuivi dans un sourire.



Cet accord sur les migrants avait été annoncé en novembre. Il porte sur la réinstallation aux Etats-Unis d'un millier de migrants parqués par l'Australie dans des camps offshore.



M. Turnbull a soutenu à plusieurs reprises que les relations avec l'allié américain restaient solides.



