Mauvais polar en Islande après la disparition de la jeune Birna

Reykjavik, Islande | AFP | jeudi 19/01/2017 - Une jeune femme évaporée dans la nuit arctique, un chalutier groenlandais poursuivi en pleine mer par des super-flics, trois marins sous les verrous: l'Islande, pays parmi les moins criminogènes au monde, redoutait jeudi l'épilogue d'une affaire hors du commun.



Sur cette paisible île de l'Atlantique-Nord, théâtre des Sagas, récits médiévaux truffés de meurtres et de châtiments barbares, la police patrouille sans arme et les homicides sont rarissimes.



"C'est vraiment un pays sûr, sans guerre ni rien de ce genre, avec un taux de criminalité très bas", témoigne Tomas Kjartansson, 26 ans, vendeur dans un magasin de confection pour hommes.



La disparition de Birna Brjansdottir, 20 ans, a mis le pays en émoi. Une marche blanche empruntant son dernier trajet connu s'est tenue mercredi à Reykjavik, et les médias ne parlent que de cette affaire.



La jeune femme a disparu vers 5H00 samedi à l'issue d'une soirée d'hiver banale, passée à boire et à s'amuser dans les bars de la capitale.



Cheveux auburn, pantalon noir, polaire à capuche et chaussures Dr. Martens, elle apparaît à l'aube sur des caméras de vidéosurveillance, titubant dans les rues enneigées du centre-ville, achetant un kebab...



Sa trace se perd brutalement. Ce matin-là, elle ne se présente pas dans la boutique de vêtements où elle travaille.



Ses chaussures sont retrouvées dans le port de Hafnarfjordur, au sud de Reykjavik, non loin du quai où est ancré un chalutier groenlandais, le Polar Nanoq. Son téléphone a également été repéré dans la zone, où quelqu'un l'a éteint.



La vidéosurveillance atteste la présence vers 6H30, près du navire, d'une citadine rouge, une Kia Rio, identique à un véhicule aperçu à proximité de l'endroit de Reykjavik où Birna a été vue pour la dernière fois dans les brumes aurorales.



Le Polar Nanoq a levé l'ancre le jour même de cette disparition inquiétante.



Sommé de faire demi-tour, escorté par les garde-côtes danois, il a accosté à Reykjavik mercredi soir. Sans attendre, des membres de l'unité d'élite de la police islandaise, la Viking Squad, avaient été héliportés mercredi matin vers le navire pour interroger l'équipage.



Trois marins ont été arrêtés, "soupçonnés de posséder des informations sur la disparition de Birna," et devaient être présentés à un juge jeudi, a indiqué la police sur Twitter.



Le navire a été passé au peigne fin par la police technique et scientifique, mais des sources policières citées par la presse islandaise doutent que la jeune femme ait été portée à bord.



- Graves problèmes d'alcool -

Si le scénario criminel était confirmé, l'affaire Birna Brjánsdóttir resterait dans les annales de la police islandaise, davantage réputée pour les selfies de ses agents sur son compte Instagram que pour ses enquêtes retentissantes.



La criminalité, et a fortiori les crimes de sang, sont si rares en Islande qu'il a fallu attendre décembre 2013 pour que pour la première fois de son histoire la police tire sur un homme, le blessant mortellement.



Pays de 330.000 habitants, l'Islande n'a connu en moyenne depuis 2001 que 1,8 homicide par an, selon les statistiques de la police. Ils impliquent souvent des auteurs alcoolisés, ou déséquilibrés.



Et encore: 2002 a été particulièrement funeste (quatre homicides) alors que 2003, 2006 ou 2008 n'ont enregistré ni assassinat, ni meurtre.



"Nous avons toujours été une société homogène, soucieuse d'égalité", analyse le sociologue Helgi Gunnlaugsson. "Nous sommes une famille, nous avons besoin les uns des autres pour survivre sur cette île", explique-t-il à l'AFP.



Paradoxalement, un des auteurs de romans policiers les plus vendus au monde, Arnaldur Indridason, est islandais. Imagination débridée? Pas tant que ça à en croire son traducteur français, Éric Boury.



"C'est une société qui, comme la nôtre, a évacué la mort. On a le sentiment, ici, qu'on ne peut pas mourir" de mort violente, "et on sait pourtant que la nature est dangereuse, qu'un volcan peut tout dévaster", rappelle-t-il.



Et puis, ajoute Éric Boury, "cette société qui semble apaisée ne l'est pas tant que ça. Il y a des problèmes de drogue et d'alcool, de graves problèmes d'alcool. Le polar social a toute sa place ici".



