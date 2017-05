Maupiti : le tavana retire les délégations de ses deux premiers adjoints

MAUPITI, le 2 mai 2017. Le tavana de Maupiti a retiré les délégations de signature de ses deux premiers adjoints. Le conseil municipal a ensuite décidé de les suspendre de leurs fonctions. Astair Paheroo et Arieta Firuu ont annoncé qu'ils déposeraient un recours auprès du tribunal administratif.



Le 18 avril dernier, Woullingson Raufauore, tavana de Maupiti, a retiré les délégations de signature de ses deux premiers adjoints, Astair Paheroo et Arieta Firuu. Le maire peut en effet retirer seul les délégations de fonctions qu'il a pu accorder à un adjoint. Mais le conseil municipal doit ensuite se prononcer sur le maintien de cet adjoint dans ses fonctions.



Indépendamment de l'exercice de fonctions déléguées par le maire, les adjoints sont investis en effet de certaines fonctions. Notamment, ils sont de plein droit officiers de police judiciaire et officiers d'état civil, ils assurent la présidence des bureaux de vote.



Jeudi dernier, le conseil municipal s'est donc réuni et a voté la suspension de leurs fonctions d'adjoints d'Astair Paheroo et de Arieta Firuu.



Les deux élus ont décidé de contester cette décision devant le tribunal administratif. Pour justifier sa prise de position, le maire met en avant "un manque de confiance et de soutien" . Sur ce point, Astair Paheroo souligne qu'il a toujours "soutenu les délibérations concernant le fonctionnement de la commune ". Pour Woullingson Raufauore, "c'est une chose de voter mais il faut aussi soutenir publiquement". Le maire reproche aussi que "des signatures aient été prises dans (son) dos".



Au cœur des peapea, on trouve aussi un accord "moral" qui aurait été pris entre Woullingson Raufauore et Astair Paheroo. En 2014, lors des élections municipales, les deux hommes s'étaient unis pour décrocher l'écharpe de tavana. Il avait alors été convenu qu'au bout de trois ans Woullingson Raufauore cède sa place à Astair Paheroo. Selon Woullingson Raufauore, cet accord est "complètement illégal". "Nous en avons discuté au sein de la majorité municipale, tout le monde était convaincu qu'il fallait laisser l'action communale se poursuivre" , assure-t-il. Un point de vue que ne partage pas Astair Paheroo.

Lucky Taurua, élu sur la liste d'opposition en 2014, a été nommé premier adjoint au maire et Rahera Teave a été nommée quatrième adjointe au maire.