Maupiti : la desserte aérienne maintenue malgré la fermeture de l'aérogare

PAPEETE, 2 février 2017 - Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, a reçu mercredi, le maire de Maupiti, Woullingson Raufauore, ainsi que le directeur de l’aviation civile, Jean-Christophe Shigetomi, pour évoquer notamment un arrêté de la municipalité relatif à la fermeture de l’aérogare de Maupiti.



Le ministre, le maire de Maupiti, ainsi que le directeur de l’aviation civile, Jean-Christophe Shigetomi, ont en effet décidé de prendre les mesures nécessaires, à la poursuite sans risque et sans danger, de la desserte aérienne de l’île tant que l’aérogare ne sera pas remis aux normes de sécurité réglementaires.



Il est donc fait appel à l’indulgence des passagers, qui devront faire face, temporairement, à des conditions minimales de confort, lors de l’enregistrement et de l’embarquement.