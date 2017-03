Maupiti : construction d'un centre médical et dentaire

MAUPITI, le 8 mars 2017. La Direction de la santé des îles Sous-le-Vent projette de construire un nouveau centre médical et dentaire qui inclura trois logements de fonction et l'aménagement de places de stationnement à Maupiti. L'ancien établissement a été démoli car il n'était plus aux normes de sécurité et d'hygiène. Une structure légère à ossature métallique a été mise en place le temps nécessaire à la construction d'un nouvel établissement.

Le Conseil des ministres a approuvé le projet d’arrêté présenté par le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs déclarant d’utilité publique la construction du nouveau centre.