Matavai et ses alentours en 1792, vus par George Tobin

« Le 22 avril 1792. Ayant formé un détachement dans l'espoir d'atteindre la source de la rivière de Matavai (la Tuauru), nous quittâmes le poste aux prémisses de l'aube. La vallée était large d'environ un demi mille ; les montagnes s'élevaient doucement des deux côtés, richement revêtues sur plus de la moitié de leur hauteur d'arbres à pain, de cocotiers, d'avee, d'eratta (rata) et de beaucoup d'autres arbres dont nous ignorions le nom. La terre ici était très riche…



…Le pays devint rapidement plus sauvage et pittoresque. Comme en plusieurs endroits le courant rencontrait l'obstacle d'énormes rochers, il était très rapide là où il parvenait à trouver un passage. On ne voyait plus d'arbres à pain ni de cocotiers mais il y avait des plantains (fei) tout au long de la marche. Nos regards étaient subitement attirés par de belles cataractes tombant d'une grande hauteur mais non sans en avoir été prévenus pendant notre approche par le rugissement qu'elles faisaient en forçant un passage le long des falaises boisées jusqu'à la rivière en-dessous.



Nos guides commencèrent alors à nous encourager vivement à rebrousser chemin, mais bien que chaque pas devînt plus difficile, nous ne voulions pas abandonner sans connaître l'objet de notre recherche. Une autre motivation nous poussait aussi à continuer : l'espoir d'atteindre une cascade appelée Peeir (Te piha) par les naturels. En poursuivant notre chemin accidenté sur environ deux milles, nous reçûmes, en effet, la récompense de nos efforts. Elle est formée par une roche basaltique perpendiculaire, haute de plus de cent pieds, sa base s'étendant le long de la rive droite de la rivière sur plus de deux cents pieds. Au-dessus, le bord fait saillie sur quelques pieds ; un large mur d'eau en descend sans rencontrer de résistance jusqu'à ce qu'il atteigne quelques rochers isolés d'où l'eau tombe en plusieurs chutes dans un bassin profond et tranquille. Les piliers sont étroitement reliés entre eux mais cassés en plusieurs endroits. Le dessin du Peeir (Te piha) fut fait de mémoire à mon retour au poste ; les piliers ne sont peut-être pas absolument justes, j'ai essayé simplement d'en donner un aperçu général. »