Matatia : mise en service d'un pont provisoire

PUNAAUIA, 9 février 2017 - Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, accompagné du Vice-président du Pays, Teva Rohfritsch, et du maire de Punaauia, Rony Tumahai, a officiellement ouvert, jeudi après-midi, l’accès au pont Bailey à Matatia.



Ce pont provisoire, qui vient remplacer la structure endommagée lors des intempéries des 21 et 22 janvier derniers, permet une circulation alternée sur une seule voie. La charge limite autorisée sur le pont est actuellement de 3,5 t. Elle pourra être augmentée en fonction des résultats des calculs de charges admissibles en cours actuellement au CNPS (Centre National des Ponts de Secours) en métropole et des résultats des essais de chargement que le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie a effectué dans la matinée.



Il est demandé aux automobilistes d’observer la plus grande prudence et de respecter les feux de signalisation ainsi que la limitation de la vitesse à 30 km/heure. Le démarrage des travaux de construction du pont qui sera définitif est programmé pour le début du second semestre 2017.