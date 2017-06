Mataiea: Il avait tenté d'enlever une fillette de 12 ans, un jeune agriculteur interpellé

PAPEETE, le 19 juin 2017- Un homme de 32 ans a été interpellé vendredi dernier par les gendarmes, dans le cadre de l'enquête ouverte le 12 avril dernier après la tentative d'enlèvement d'une fillette en bord de route à Mataiea. La fillette, 13 ans, attendait qu'on vienne la chercher pour l'accompagner à l'école quand cet inconnu l'avait abordée puis tenté de la faire entrer de force dans sa voiture. C'est l'arrivée, opportune, de l'accompagnatrice de la petite victime, qui avait fait fuir l'agresseur. Il a donc été retrouvé plus de 2 mois après les faits, au terme d'une enquête minutieuse des gendarmes qui ne disposaient que de peu d'éléments au départ.



Le prévenu, un modeste agriculteur, devait être jugé ce lundi en comparution immédiate. Mais son procès a été renvoyé à une date ultérieure en attendant qu'une expertise psychiatrique soit réalisée. Le parquet a requis son maintien en détention en attendant la prochaine audience, en raison notamment des propos "très inquiétants" que le jeune homme a tenu lors de sa garde à vue. Il a en effet déclaré qu'il avait trouvé la fillette "jolie" et qu'il avait fantasmé, qu'il a eu "envie d'elle". Cette affaire avait provoqué un vif émoi dans la population et sur les réseaux sociaux qui s'étaient mobilisés pour identifier le mystérieux kidnappeur après sa fuite.