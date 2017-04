Marurai Show : le 'ukulele et les cordes à l'honneur samedi soir

PUNAAUIA, le 6 avril 2017 - Samedi, Marurai Ukulele School se produira pour la quatrième fois en concert, au petit théâtre de la Maison de la culture.





Ouverte depuis le mois d'août 2014, cette école de musique, située à Punaauia, regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’artistes de tous âges. "Marurai est dans le partage de ses connaissances et met le 'ukulele en valeur comme instrument unique et propre à la culture polynésienne. Les élèves passionnés ou en apprentissage apprennent à jouer du 'ukulele, mais peuvent aussi se diversifier dans la pratique du kamaka, de la guitare, ou encore de la batterie et du clavier", explique Marurai, le directeur de l’école.



Il précise : "Pour cette nouvelle édition, nous proposerons un concert de variétés, de chansons tahitiennes et internationales, ainsi que des prestations solo de 'ukulele et de guitare, accompagnées du band Les Cool Vahine. Le show durera deux heures, et nous vous réservons aussi des surprises musicales…" Ce musicien accompli, qui est pour l’instant le seul enseignant de l’école, envisage par ailleurs "de s’agrandir dès le mois d’avril et de recruter un jeune professeur afin de développer ses activités".