Marion, heureuse gagnante d’un voyage pour deux à Los Angeles

PAPEETE, 19 octobre 2017 - Marion Couture est la troisième gagnante du jeu n°3 organisé pour les 30 ans de la Société Pacific Petroleum et Services, dans les stations-services Shell et Pacific de Polynésie française. Elle a reçu jeudi après-midi deux billets d'avion offerts pour un voyage aller-retour vers Los Angeles.



La joie avait un nom, pour la remise du lot à la troisième gagnante du volet n°3 du jeu Shell-Pacific : celui de Marion Couture. La jeune femme a joué le bulletin gagnant " la semaine dernière " à la station Shell RDO. La bonne nouvelle est comme tombée du ciel, en début de matinée, pour illuminer sa journée, jeudi. Dans l’après-midi, Marion était encore transportée : " Je n’ai jamais rien gagné de ma vie. Donc là, je suis vraiment sur un petit nuage ", a-t-elle avoué-avec un large sourire. " J’étais au travail, ce matin, lorsqu’on m’a appelée pour me dire que j’avais été tirée au sort. Je n’y ai pas cru. Je me suis plutôt demandé qui pouvait bien m’embêter comme ça. Puis ça a été une bonne surprise. J’ai explosé de joie. J’ai 35 ans et j’avais l’impression d’en avoir 15 ".



Marion Couture a reçu jeudi deux billets d’avion open pour Los Angeles, sur la compagnie aérienne Air Tahiti Nui. La nouvelle gagnante du jeu Shell-Pacific est déjà en train d'imaginer la découverte du Grand-ouest américain que cette opportunité de voyage lui offre, à brève échéance : " Il faut que je voie avec mon compagnon et avec mon planning de travail. Mais c’est sûr que c’est un super voyage en perspective ", explique-t-elle. " Le plus tôt sera le mieux : on a envie de rester sur cet élan d’optimisme ".



Marion est la troisième gagnante du jeu n°3 organisé la compagnie Pacific Petroleum et services (PPS) pour les 30 ans de la société. Deux billets d’avion pour Los Angeles sont encore mis en jeu pour cette phase du tirage au sort. Pour y participer, il suffit de remplir un bon de participation, avec nom et numéro de téléphone, et de le glisser dans l’urne installée dans toutes les stations Shell et Pacific. En jeu, des billets d'avion en classe économique. Le prochain tirage au sort aura lieu le 2 novembre, au siège de la Société Pacific Petroleum et Services, en présence d'un huissier de justice.