Marine Le Pen, la dernière carte du vieux lion

Les Polynésiens ne connaissent pas Marine Le Pen. Voter Marine Le Pen est-ce voter Gaston Flosse ?



Gaston Flosse : Je n’ai pas dit ça. Je n’ai jamais dit ça. Voter Marine Le Pen, c’est voter pour la Polynésie française. Oui, ça je l’ai dit. Tous les engagements qu’elle a pris pour la Polynésie, y-compris sur le projet de statut de Pays associé à la République sont à l’avantage de la Polynésie. Gaston Flosse, il n’est que de passage. Et encore, il ne lui reste plus que quelques mois .



Vous dites vouloir faire une demande de grâce présidentielle, concernant vos peines d’inéligibilité, quel que soit le prochain chef de l’Etat. Marine Le Pen élue, si celle-ci vous était refusée, quelle serait votre réaction ?



Gaston Flosse : D’abord c’est mon droit de le demander. Pour quelle raison me priverai-je de ce droit-là ? Si Marine Le Pen, pour des raisons valables refuse de m’accorder… Eh bien, on acceptera .



Ne regretterez-vous pas alors d’avoir fait campagne pour elle ?



Gaston Flosse : Non, jamais de la vie. Je ne regrette pas parce que j’espère qu’elle va être élue. Et ce sera vraiment un bon considérable pour la Polynésie dans ses relations avec la France.



Combien de suffrages avez-vous pronostiqué de recueillir en sa faveur, samedi prochain ?



Gaston Flosse : Je suis persuadé que le score de samedi prochain sera plus important que celui du premier tour. Je le sens dans les tournées que nous faisons. Nos présidents de fédérations, les responsables sont sur le terrain presque tous les jours. Tous les soirs nous tenons des réunions publiques .



Estimez-vous être en mesure de battre le vote Macron ?



Gaston Flosse : Oui, je le pense réellement. Il n’y a eu qu’un écart de 2000 voix. Le nombre d’abstentionnistes a été considérable. Mais c’est vrai que nous n’avons pas les mêmes moyens (…). Nous nous arrivons avec la bonne parole et notre volonté, notre foi dans cette femme qui va faire gagner la France et la Polynésie. Si la France va bien, la Polynésie ira bien. Si la Polynésie va mal, et n’a jamais été aussi mal qu’aujourd’hui, c’est parce que M. Hollande a été un mauvais président .



Vos candidats aux législatives font aujourd’hui campagne pour Marine Le Pen. Elus, siègeront-ils à l’assemblée nationale aux côtés des élus Front national ?



Gaston Flosse : Non, non. Nous n’avons aucun accord avec le Front national. Nous soutenons Marine Le Pen pour la présidence de la République. Point ! Nos candidats se présenteront sous l’étiquette Tahoera’a Huiraatira. Le moment venu, je vous assure que l'on va courir après les trois députés Tahoera’a Huiraatira .



Les élus Tahoera’a pourraient-ils se rapprocher du groupe Front national à l’assemblée nationale ?



Gaston Flosse : Il n’y a plus de Front national. Elle est en congé du Front national. Il n’y a plus de Front national. Il ne faut pas parler de quelque chose qui n’existe plus .