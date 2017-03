Marine Le Pen "est la seule qui a un programme pour la Polynésie"

PAPEETE, le 07/03/2017 - La représentante Tahoeraa, Gilda Vaiho-Faatoa a porté son parrainage en faveur de Marine Le Pen. Pour l'heure, la présidente du Front National n'est pas loin des 500 parrainages nécessaire pour entrer dans la course des Présidentielles. L'élue orange assure tout de même soutenir Marine Le Pen, et non le Front National. Même si elle n'écarte pas l'idée de voter pour le candidat des Républicains, si celui-ci n'est pas François Fillon.



Pourquoi avez-vous donné votre parrainage à Marine Le Pen ?

" Parmi tous les candidats de droite que nous avons, c'est la seule qui a un programme pour la Polynésie française. Notamment, sur le retour des conventions entre l'État et la Polynésie française. Elle revient sur la DGDE, qu'elle fixe à 18 milliards. Elle pense aussi à la prise en charge des victimes des essais nucléaires. Elle trouve scandaleux que l'État ne reconnaisse pas, et ne fasse pas d'efforts concernant la prise en charge des victimes. Elle soutient le programme de reconstruction et de réhabilitation des établissements scolaires. "



Est-ce un choix personnel ?

" Je n'engage pas le parti pour lequel je suis dévouée. Là, c'est l'élue qui parraine une autre élue. C'est la deuxième fois que Marine Le Pen se présente, mais c'est la première fois que les enjeux sont importants pour la Polynésie française. Je trouve que nous avons un rôle à jouer, puisqu'elle nous interpelle et c'est l'une des seuls parmi les candidats de droite qui nous a tendu la main. Il y a des affaires qui sont en cours de traitement par la justice la concernant, mais on va laisser la justice faire son travail. "



D'autres élus du Tahoeraa Huiraatira ont parrainé également Marine Le Pen. Qu'en pense votre président ?

" Avant que je décide de donner mon parrainage à Marine Le Pen, j'en avais discuté avec mon président de parti. Il m'a expliquée que j'étais libre et qu'il comprenait mon choix, mais qu'il ne pouvait pas engager le Tahoeraa avec moi. Et je suis contente d'apprendre que d'autres tāvana ont apporté leur parrainage à Marine Le Pen. Je trouve que c'est une décision courageuse, malgré les critiques. Il faut peut-être rappeler que Marine Le Pen a sorti son père du parti, le fondateur même du Front National. Donc, c'est une femme qui a des idées bien arrêtées et qui ne se laisse pas influencer par ses relations familiales. "



Que pensez-vous de la candidature de François Fillon ?

" Il nous a fait beaucoup de torts lors des dernières Primaires et jusqu'à aujourd'hui. Il nous a complètement dénigrés. À aucun moment il nous a remerciés pour les voix que nous lui avions apportées au second tour des Primaires. Donc, s'il est capable de négliger des gens qui ont voté pour lui aux Primaires, qu'est-ce que ça sera quand il sera président ? "



Pour le moment, le Tahoeraa Huiraatira n'a pris aucune décision. Mais on entend le nom de François Baroin. S'il cela s'avère correct, est-ce que votre parti pourrait le soutenir ?

" Il faut que ce soit un autre candidat que François Fillon. À ce moment-là, je pense que nous resterons Républicains. "



Et vous pensez que François Baroin ira dans le même sens que Marine Le Pen ?

" François Baroin a une belle histoire avec la Polynésie française, et surtout avec le Tahoeraa Huiraatira. Il faut rappeler que c'est un "Chiraquien". Et, il ne faut pas oublier que lorsque nous nous sommes engagés avec Nicolas Sarkozy, aux Primaires, François Barouin faisait partie de l'équipe de cohésion entre le Tahoeraa et Sarkozy. Donc, je trouve qu'il ferait un meilleur candidat que Fillon. "



Et si la droite confirme la candidature de François Fillon, votre vote ira pour Marine Le Pen ?

" Ah oui, le voterai pour Marine Le Pen. Je préfère mille fois donner ma voix à quelqu'un qui pensera aux Polynésiens et qui a un programme pour tous les Polynésiens, que d'apporter ma voix à une personne qui dénigre complètement les Polynésiens. "