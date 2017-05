Marine Le Pen en tête dans 11 îles polynésiennes

PAPEETE, le 7 mai 2017. Emmanuel Macron a été élu président de la République avec 65.1 % des voix face à Marine Le Pen (34.9%). En Polynésie, Macron a rassemblé 58 % des suffrages face à Marine Le Pen qui a obtenu 42% des voix.



Emmanuel Macron est en tête dans tous les archipels. Mais la lecture en détail des résultats montre que Marine Le Pen est arrivée en tête dans 11 îles. A Rapa, Marine Le Pen a ainsi obtenu 9248% des voix.



Voici le détail des votes dans ces îles



Anaa : Emmanuel Macron (49.33%) et Marine Le Pen (50.67%)

Moorea-Maiao : Emmanuel Macron (49.14%) et Marine Le Pen (50.86%)

Napuka : Emmanuel Macron (17.52%) et Marine Le Pen (82.48%)

Nukutavake : Emmanuel Macron (49.35%) et Marine Le Pen (50.65%)

Puka Puka : Emmanuel Macron (37.21%) et Marine Le Pen (62.79%)

Rapa : Emmanuel Macron (22.92%) et Marine Le Pen (77.08%)

Reao : Emmanuel Macron (35.37%) et Marine Le Pen (64.63%)

Taha'a : Emmanuel Macron (47.14%) et Marine Le Pen (52.86%)

Tahuata : Emmanuel Macron (47.15 %) et Marine Le Pen (52.85%)

Tubuai : Emmanuel Macron (47.35%) et Marine Le Pen (52.65%)

Ua Pou: Emmanuel Macron (47.27%) et Marine Le Pen (52.73%)



Les habitants de ces îles ont suivi principalement les consignes de vote de leur tavana. Tuanainai Narii, maire de Rapa, Evans Haumani, maire de Moorea, avaient adressé leur parrainage à Marine Le Pen. Le maire de Tubuai, Fernand Tahiata, est lui Tahoeraa Huiraatira.