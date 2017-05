Marin décédé aux Marquises : le corps rapatrié samedi à Futuna

PAPEETE, le 26 mai 2017 - La semaine dernière, un marin originaire de l'île de Futuna, à Wallis-et-Futuna, est décédé au large des Marquises.



Il était un peu moins de quatre heures du matin, mercredi 17 mai, quand le JRCC de Tahiti a reçu l'appel d'un bateau de pêche en détresse. L'un des marins d'un thonier, en campagne de pêche aux Marquises, fait un malaise.



Le JRCC organise une conférence médicale entre le navire, le Centre de Consultation Médical Maritime – Toulouse (CCMM) et le SAMU de Polynésie française. Le pronostic vital du marin est engagé.



Les médecins donnent l'ordre au capitaine de continuer sa route jusqu'à l'hôpital de Taihoae, à Nuku Hiva. Selon l'équipe médicale, compte tenu de sa proximité, des délais et de l’urgence signalée, c'est le seul endroit possible pour prodiguer des soins au matelot.



Selon le capitaine, il aurait demandé à se rapprocher d'abord de Ua Pou ou Hiva Oa, îles dont il est le plus proche, mais cette demande lui aurait été refusée.



Il faudra naviguer alors pendant près de dix heures avant d'arriver au quai de Nuku Hiva.



Le matelot, un homme d'une quarantaine d'années qui est un neveu de l'un des rois de Futuna, est décédé vers 12 heures, soit deux heures avant d'arriver au quai de Taihoae. Les secours n'ont pas communiqué les causes exactes du décés.



Vendredi, le corps du défunt a été rapatrié sur l'île de Tahiti par avion.

L'équipage a fait route vers Tahiti où il est arrivé mercredi. Une semaine après les faits, le capitaine et ses matelots étaient encore sous le choc.



Tous originaires de l'île de Futuna, ils accompagneront leur compatriote lors de son dernier voyage jusqu'à la terre de ces ancêtres.