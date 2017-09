Maria fait 2 morts et 2 disparus en Guadeloupe et s'éloigne de St-Martin et St-Barth

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 19/09/2017 - L'ouragan Maria, qui a fait deux morts et deux disparus en Guadeloupe, s'éloignait mercredi de Saint-Barth et Saint-Martin, où la situation n'avait "rien d'alarmant" selon un premier bilan, et menace désormais les Iles Vierges et Porto Rico après avoir semé la désolation en Dominique.

Cet ouragan de catégorie maximale 5 a causé la mort de deux personnes, a indiqué mardi soir le préfet de Guadeloupe Eric Maire: outre une personne, qui "n'a pas respecté les consignes de confinement" et a été tuée par la chute d'un arbre, une autre personne est "tombée en bord de mer".

Deux autres sont portées disparues après le "naufrage d'un bateau au large de la Désirade".

A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, déjà meurtries par le passage d'Irma il y a deux semaines (11 morts sur la partie française de Saint-Martin), la situation n'avait "à ce stade rien d'alarmant", selon un premier bilan communiqué par la ministre des Outre-mer Annick Girardin, alors que Maria s'éloignait mercredi de leurs côtes. Par prudence, ces deux îles avaient été placées en alerte maximale violette mardi, synonyme de confinement des populations, en raison de la fragilité de l'habitat et des débris du précédent ouragan.

Mme Girardin, arrivée mardi en Guadeloupe, a assuré que "les activités (allaient) reprendre" entre la Guadeloupe et Saint-Martin, pour acheminer secours et matériels dans la petite île ravagée par Irma. Malgré le passage de Maria, "il n'y pas de remise en cause du hub logistique à partir de la Guadeloupe", a-t-elle assuré. - 2 millions d'euros récoltés -

En Guadeloupe, "pour l'instant les écoles sont fermées, les activités n'ont pas lieu, ça va reprendre tranquillement son rythme", a-t-elle précisé. L'île était toujours mercredi matin en vigilance grise post-ouragan, qui limite les déplacements.

"Outre le risque généré par les conditions météorologiques et les submersions ponctuelles, le manque d'électricité et la dégradation de nombreux équipements et infrastructures rendent dangereux les déplacements", a insisté la préfecture.

"Dans les deux ou trois jours qui viennent, les choses seront rentrées dans l'ordre en Guadeloupe", a précisé la ministre, qui attend "des nouvelles plus précises des Saintes, de la Désirade, de Marie-Galante", trois îles au sud de la Guadeloupe, particulièrement touchées par Maria.

Malgré les dégâts, "la situation ne paraît pas critique" dans l'archipel des Saintes, que l'ouragan a frôlé à 20 km au sud, a indiqué le préfet Eric Maire.

"Plusieurs inondations ont été signalées dans la région" de Pointe-à-Pitre, "ainsi que des submersions sur le littoral du sud Basse-Terre", a précisé la préfecture, soulignant qu'il y avait "peu de dégâts sur le bâti", même si "plusieurs toitures se sont envolées".

Selon la préfecture, "40% des foyers sont privés d’électricité, soit 80.000 abonnés", et "25% des clients de téléphonie fixe n'y ont plus accès". De nombreuses routes étaient aussi bloquées par des chutes d'arbres, a constaté une journaliste de l'AFP.

Un habitant de Marie-Galante a rapporté à l'AFP "beaucoup d'inondations, d'arbres et de poteaux électriques tombés mais rien de comparable avec Hugo" en 1989.

Un concert organisé mardi soir à Paris a permis de récolter plus de 2 millions d'euros pour aider les Antilles françaises.

Mme Girardin a indiqué que l'Etat français allait également se mobiliser pour la Dominique, petite île indépendante anglophone entre la Martinique et la Guadeloupe, qui "semble être très touchée, ravagée même au vu des photos qui ont été prises par les Pumas qui ont fait des reconnaissances" mardi.

La Dominique a "perdu tout ce qui pouvait être perdu", avait indiqué mardi matin le Premier ministre Roosevelt Skerrit, affirmant que les vents "ont emporté les toits de presque toutes les personnes auxquelles j'ai parlé ou été en contact". Aucune victime n'est toutefois signalée jusqu'à présent dans l'île, a-t-il ajouté.

- "Estomac noué" -

La Martinique, où l'oeil du cyclone est passé à 50 km des côtes du Nord, a été moins touchée, avec des "dégâts matériels peu importants" et deux blessés "très, très légers", selon le directeur général de la Sécurité Civile Jacques Witkowski, mais 70.000 clients sont privés d'électricité, soit un tiers de la population.

"Je n'ai pas dormi de la nuit, j'avais l'estomac noué", a témoigné Régine Goron, conseillère municipale de la commune du Carbet, sur la côte nord Caraïbe. "J'étais angoissée en me demandant ce qu'il adviendrait de ma maison", située quasiment sur la plage, a-t-elle ajouté.

Les Iles Vierges américaines ont été balayées mardi soir par les vents violents et les trombes d'eau déversées par l'ouragan, qui menace désormais Porto Rico.