Mareva Marciano à Tahiti pour sa fondation

PAPEETE, le 9 mai 2017. Mareva Marciano accompagnée du Dr Astrid Heger visiteront du lundi 15 au mercredi 17 les structures à dispositions des enfants, des adolescents et des femmes qui ont subi des violences.



Le Dr Astrid Heger est professeur de pédiatrie clinique à l'USC Keck School of medicine et fondatrice et directrice exécutive du programme d'intervention en matière de Violences. Mareva Marciano est membre du conseil d'administration Heart, membre du comité Safe at Home, programme d'intervention et de prévention via le programme Magaret's place et fondatrice de la fondation Paul et Mareva.

L'objectif de ce déplacement est de faire une synthèse de la situation. A travers la fondation, créée en début d'année, notre Miss France 1991 souhaite encourager et aider les jeunes mamans, à se former afin de pouvoir accéder à un travail dans les secteurs d'activités qui embauchent.

Le mardi 16 mai Mareva Marciano organisera une rencontre à l’Assemblée pour parler des violences en Polynésie en présence des structures visitées, des associations de quartiers et des associations d'aide aux victimes.